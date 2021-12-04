Впервые в мире Covid-19 обнаружили у бегемотов

Коронавирусом заболел еще один вид животных. Фото: BBC

У двух бегемотов, обитающих в зоопарке бельгийского Антверпена, обнаружили коронавирус.

Сейчас специалисты пытаются понять, как животные могли заразиться, поскольку ни у одного из сотрудников зоопарка коронавирус не зафиксировали. Об этом сообщает Nieuwsblad.

"Ковид-тесты оказались положительными у обоих бегемотов. Это исключительный случай, поскольку такая инфекция впервые обнаружена у этого вида животных", - говорится в сообщении.

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Вольер с больными животными закрыли для посетителей, а смотрителей зоопарка кроме защитных масок и дезинфекции обуви обязали также носить защитные очки во время контакта с животными и ежедневно проходить экспресс-тест на коронавирус.

"Бегемоты сейчас чувствуют себя хорошо, но доступ к ним будет открыт снова после подтверждения отрицательного теста на коронавирус", - отметили в зоопарке.

У двух гиен в Денверском зоопарке в штате Колорадо, США обнаружили коронавирус. Перед этим вирус был обнаружен у тигров и львов. Больные животные – первые в мире гиены с официальным диагнозом Covid-19.