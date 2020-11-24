Впервые в истории США министром финансов может стать женщина

Джанет Йеллен может стать министром финансов США. Фото: bits.media

Новоизбранный президент США Джо Байден планирует назначить на должность министра финансов 74-летнюю Джанет Йеллен.

Бывшая глава Федеральной резервной системы США может стать первой женщиной на посту минфина, сообщило издание The Wall Street Journal.

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Байден планирует поручить Йеллен "возглавить усилия администрации по дальнейшему восстановлению от разрушений, причиненных пандемией коронавируса и связанных с ней ограничений".

Недавно президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал распоряжение главе Управления общих служб США о начале процесса передачи дел Джо Байдену.