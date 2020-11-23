Впервые в истории Франции: экс-президент сядет на скамью подсудимых

Николя Саркози будут судить. Фото: www.dw.com

Бывший президент Франции Николя Саркози окажется на скамье подсудимых.

Чиновнику предъявлено обвинение в коррупции и злоупотреблении властью, сообщило издание bfmtv.

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Бывший президент пытался подкупить судью. Саркози интересовала информация по расследованию финансирования его партии.

Судебный процесс продлится до 10 декабря. Если Саркози признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере €1 млн.

Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини арестовали во Франции в рамках расследования дела о возможных коррупционных нарушениях при выборе страны-хозяйки Кубка мира-2022.