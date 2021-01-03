Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко

В Минске начались снова протесты фото: https://www.slovoidilo.ua

В Беларуси возобновились воскресные протесты против режима Александра Лукашенко.

Об этом сообщает DW.

Сегодня с 8 утра в разных районах Минска жители вышли на районные марши против фальсификации результатов президентских выборов и насилия силовиков по отношению к мирным протестующим.

Они несли бело-красно-белые флаги и зонтики, а также выкрикивали традиционные лозунги "Жыве Беларусь!", "Верим! Можам! Пераможам!".

Первые марши начались в 8 утра.

В одном из районом столицы прошлись и сторонники Лукашенко. Около двух десятков человек стояли вдоль дороги с красно-зелеными флагами.

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Первые на более массовые протесты за всю историю Беларуси начались в прошлом году после фальсификации белорусскими властями презедентських выборов.