Впервые профессионально танцевали стриптиз

Американская танцовщица бурлеска Лола Бель Эйр выполняет традиционный стриптиз / Wikipedia

3 марта 1894-го в парижском ночном клубе впервые в мире состоялось выступление профессионального стриптиза.

Происхождение стриптиза как выступления оспаривают, наводят разные даты и случаи, от древнего Вавилона до США ХХ века. Термин "стриптиз" впервые был записан в 1932 году.

В древней Греции законодатель Солон основал несколько классов проституток в конце VI в до нашей эры. Среди этих классов были танцовщицы, известные соблазнительным танцами с обнажением перед мужской аудиторией. В древнем Риме танец с раздеванием был частью развлечений на празднике в честь богини Флоры. Во время христианского Средневековья, стриптиз исчезает с авансцены.

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Возрождается он в разных странах Европы в эпоху Ренессанса. Стриптиз стал обычным делом в борделях Лондона XVIII в, где женщины раздевались догола на столах для массового развлечения.

Некоторые утверждают, что происхождение современного стриптиза лежит в пьесе Оскара Уайльда "Саломея" в 1893-м, когда главная героиня танцует для царя Ирода, медленно обнажается и ложится перед ним.

В 1880-х и 1890-х на парижских шоу, таких как "Мулен Руж" и "Фоли-Бержер", выступали почти голые танцовщицы. В этой среде в 1890-х было шоу, когда женщина медленно снимала одежду, якобы ища блоху, которая лазит по телу.

Во время сексуальной революции в 1960-х набрал популярности стриптиз в виде танцев гоу-гоу с обнаженной грудью. Стриптиз-клубы с танцами на коленях стали распространяться в странах Запада в 1980-х.