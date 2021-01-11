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Впервые после штурма Капитолия Трамп выступит перед прессой

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Впервые после штурма Капитолия Трамп выступит перед прессой
Нэнси Пелоси заявила, что 11 января парламент рассмотрит проект постановления об отстранении Трампа. Фото: Reuters

Действующий президент Америки Дональд Трамп планирует встретиться с прессой 11 января.

Он прокомментирует ситуацию с блокировкой аккаунтов в соцсетях, сообщает CBS News.

"В понедельник общественность увидит президента впервые после мятежа, он выступит с замечаниями относительно своего блокирования компаниями-гигантами", - говорится в сообщении.

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что 11 января парламент рассмотрит проект постановления об отстранении Трампа от власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трампа заблокировали десятки соцсетей и платформ

Трамп не верит, что члены Конгресса во главе с вице-президентом Майклом Пенсом используют 25-ю поправку к Конституции США, чтобы отстранить его от должности. После того как личный аккаунт политика навсегда заблокировали в Twitter он заявил, что его команда изучает вопрос создания собственной интернет-платформы.

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Дата
11
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