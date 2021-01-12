Впервые после штурма Капитолия Трамп встретился с вице-президентом Пенсом

Действующий президент Америки Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс провели первую встречу после штурма Капитолия. Трамп и Пенс не общались с момента беспорядков

Чиновники встретились в Овальном кабинете, провели "хороший разговор" и обсудили предстоящую неделю, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

"Они повторили, что те, кто нарушил закон на прошлой неделе, не представляющих движение "Америка прежде всего", поддерживаемый 75 млн американцев, и пообещали продолжать работу от имени страны до конца своего срока", - говорится в сообщении.

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6 января Конгресс США должен был утвердить результаты голосования выборщиков, подтвердивших победу Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать на несколько часов из-за протестов сторонников Дональда Трампа, которые ворвались в здание. В результате столкновений погибли пять человек. Полиция задержала 52 участников беспорядков.

Демократы инициируют импичмент президенту Дональду Трампу с обвинениями в подстрекательстве к восстанию перед штурмом его сторонниками Конгресса США.