Впервые двум близнецам изменили пол

Близнецы Майла и София до и после операции / Newsflash

Двое 19-летних мальчиков-близнецов из Бразилии стали первыми в мире, которые оба перенесли операции по смене пола. Теперь они девушки - Майла Фиби де Резенде и София Альбукерке.

Операции провели 13 и 14 февраля, после 4-летнего наблюдения врачей и курса гормонального лечения. Об этом пишет Mirror.

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Пара родилась ребятами, но всегда идентифицировала себя как девушки. Майла говорит, что надеется, что их успешная смена пола сделает операцию доступной в их стране.

"Мы всегда все делали вместе. Недавно осуществили нашу мечту - сделать операцию по смене пола, и стать первыми транс-близнецами в мире. Есть много транс-женщин, которые отказываются от этого, потому что в системе здравоохранения слишком длинный список ожидания, а в нашем городе Блуменау есть только одна частная клиника, которая проводит такую ​​процедуру", - говорит Майла.

Близнецы испытывали травли в школе. Изменение их пола поддержала семья. Их дед продал дом, чтобы заплатить за операции внуков.

"Дедушка наш очень не предвзятый. Моя цель сейчас - получить медицинское образование и купить еще один дом для бабушки и дедушки в ответ на их жест", - говорит Майла.

Близнецы мечтают когда-то иметь собственные семьи с усыновленными детьми. Также хотят помогать другим трансгендерам бороться за свои мечты.