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пятница, 27 июля 2018 16:38

Впечатляющие фото женщин племени чин появились в сети
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Польский фотограф Адам Козёл, 26 лет, из Познани сделал серию фотографий женщин затворнического племени чин в Мьянме.

Делать татуировки на лицах женщин - их давняя традиция, пишет Daily Mail.

Польский фотограф сделал уникальные фото татуированных женщин племени Чин
Фото: Daily Mail
Польский фотограф сделал уникальные фото татуированных женщин племени Чин
Польский фотограф сделал уникальные фото татуированных женщин племени Чин
Польский фотограф сделал уникальные фото татуированных женщин племени Чин
Польский фотограф сделал уникальные фото татуированных женщин племени Чин

Существует несколько легенд, связанных с возникновением древней традиции. По одной из них, семьи племени чин начали татуировать лица своих дочерей после того, как бирманский король похитил одну из них. Король был поражен красотой женщин этого племени и захотел взять одну из них себе в жены. По другой, татуировки начали делать, чтобы обозначить принадлежность женщин к своему племени.

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Обычай делать тату на лицах существовал до 1960-х годов. Позже правительство искоренило его. Молодые представительницы этого племени таких тату не делают. Осталось только последнее поколение - пожилые женщины, которые живут с татуировками и верят, что попадут на небеса благодаря знакам на своих лицах.

Британский фотограф Джимми Нельсон несколько лет фотографирует исчезающие племена и коренные народы. Фотографии он демонстрирует на выставках, а также публикует на странице в Facebook. На них можно увидеть удивительные культуру людей, их обычаи, быт и способ жизни. Джимми Нельсон посетил 35 племен мира, в 29 из них он провел в общей сложности три года. Фотограф ел, спал и живой вместе с этими людьми, поэтому достаточно быстро став своим среди них.

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Дата
27
июля

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