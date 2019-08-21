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Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона

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Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
Трамп поговорил с Макроном после визита Путина во Францию. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию в G7 следующего года.

Об этом они поговорили по телефону, передает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

Трамп планирует обсудить эту тему с другими мировыми лидерами на саммите G7, который стартует в субботу во Франции.

Именно Макрон предложил пригласить Россию в следующем году - Трамп согласился. В 2020-м саммит G7 будет проходить в США.

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В этом году саммит лидеров G7 будет проходить с 24 по 26 августа во Франции в Биаррице.

Россию выгнали из группы наиболее экономически развитых государств - G8 - за аннексию Крыма в 2014 году.

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