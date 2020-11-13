Возможного педофила линчевали до смерти

На месте убийства бывшего учителя друзья и знакомые покойного положили цветы и лампадки / cceit.com

В Нидерландах группа "Охотников за педофилами" убила мужчину. Начальник региональной полиции Оскар Дрос призвал положить конец такому линчеванию.

Подростки избили 73-летнего учителя на пенсии и тот скончался от полученных травм. Дрос сказал, что существует риск гибели большего числа людей, и призвал оставить правосудия на усмотрение властей. Об этом пишет ВВС.

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Бывший учитель из города Арнем соблазнился на секс с несовершеннолетним в гей-чате. Знал, что партнеру нет 18 лет. Доказательств, что такое происходило раньше, нет.

Нападение в Арнеме стало последним из 250 инцидентов с участием так называемых "Охотников за педофилами" в Нидерландах.

В отчете полиции говорится, что у подростков возник замысел охотиться на педофилов, когда прочитали историю о сексе с несовершеннолетним. Бывший учитель прибыл в согласованное место встречи 28 октября. Подростки тайно пошли за ним по дороге домой. Тогда избили до смерти.

Мэр города Ахмед Маркуш заявил, что это ужасное преступление, повлиявшие на местную общину. Десятки соседей, друзей и бывших учеников приняли участие в церемонии поминовения покойного.

Адвокат Де Гельдерляндер рассказал местным СМИ, что у подростков возникла идея охотиться на педофилов от скуки во время карантина. Его клиент увлекся этим, но сам не участвовал в нападении. Подростки как бы хотели только проучить мужчину и не имели заранее продуманного плана нападения. Вероятно, он умер, потому что ударился при падении.

Семеро подростков арестовали. Шестеро из них моложе 18 лет. Двое сидят под стражей.

Один из нападавших сказал телекомпании NOS, что делает это для защиты детей. Он утверждал, что через несколько минут после входа в чат шесть мужчин предложили ему встретиться, прекрасно зная, что он несовершеннолетний.

Шеф полиции Дросте сказал, что такое линчевания не имеет эффекта, потому что доказательства против возможных педофилов слишком неубедительны.