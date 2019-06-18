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вторник, 18 июня 2019 20:23

Возможен ли в Украине "молдавский сценарий"

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Возможен ли в Украине &quot;молдавский сценарий&quot;
В Молдове завершился период двоевластия Фото: ИА Regnum

Политический кризис в Молдове не мог бы закончиться без внешнего воздействия.

Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт по международным отношениям Евгений Петренко.

14 июня действующее правительство Молдовы, образованный Демократической партией 2016 года, ушел в отставку. Передал власть коалиции под руководством Майи Санду. Решение об этом приняла Демократическая партия. Ее председатель бизнесмен Владимир Плахотнюк покинул страну. На следующий день Конституционный суд отменил свои решения о роспуске парламента и непризнание правительства на чрезвычайном заседании.

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"США, ЕС и Россия договорились между собой и решили кризис. Плахотнюк заигрался во властелина. Процесс обновления власти должен был начаться еще в 2014-м, когда депутат Илан Шор украл миллиард долларов со счетов трех молдавских банков. Это дело задело карьеру нескольких известных политиков. Экс-премьер Влад Филат уже давно в тюрьме. Для такой страны это астрономическая сумма. Когда-то этот бумеранг должен был вернуться. в Украине подобная ситуация возможна, но мы имеем другую базу. У нас не один, а много олигархов. Это создает конкуренцию и не дает возможность одному иметь значительное влияние власть", - считает эксперт.

Политический кризис в Молдове начался после выборов в феврале, когда партиям не удалось договориться о формировании правительства. Социалистическая партия, которая симпатизирует России, получила 35 мандатов из 101. Проевропейский блок AКУМ получил 26 мест. Властная Демократическая партия Молдовы олигарха Влада Плахотнюка - 30. До недавнего времени ее выдвиженцы возглавляли правительство, парламент, все центральные органы власти. 8 июня Партия социалистов и АКУМ объединились в коалицию. Выбрали правительство, премьер-министра Майю Санду. Однако Конституционный суд признал новый парламент нелегитимным. Как будто он не создал коалицию вовремя. Суд призвал президента Игоря Додона, лидера социалистов, распустить парламент. После отказа передал полномочия исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филиппу. В стране фактически установилось двоевластие.

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Дата
18
июня

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