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понедельник, 14 марта 2022 14:05

Спецтема: Война России против Украины

Возле украинской границы разбили лагеря для "добровольцев" из Сирии

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Возле украинской границы разбили лагеря для &quot;добровольцев&quot; из Сирии
Продолжаются 19 сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photo

Страна-агрессор Россия продолжает формировать отряды "добровольцев", которые за вознаграждение готовы выполнять преступные приказы российских командиров.

На территории Сирии открыли целые центры для вербовки наемников, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 14 марта.

"На территории Сирии открыли центры вербовки наемников, где за последние дни завербовано более 1 тыс. человек. Около 400 человек уже прибыли в РФ. Вблизи украинской границы в Ростовской (РФ. - Gazeta.ua) и Гомельской (Республика Беларусь. - Gazeta.ua) областях развернули лагеря для их размещения и подготовки", - говорится в уведомлении.

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Россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка и Дейр ез-Зор).

Там агрессор собрал тысячи сирийских наемников в ряды оккупационных войск. Предполагается, что сирийцы будут использовать против украинцев тяжелую артиллерию и снайперское оружие.

Наемников из Ливии РФ готовится привлечь к боевым действиям в Украине. Россия будет выплачивать иностранным наемникам ежемесячно от $300 до $600.

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