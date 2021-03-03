Возле центра по тестированию на Covid-19 прогремел взрыв

Обошлось без пострадавших Фото: pixabay.com

В Нидерландах 3 марта утром около центра по тестированию на Covid-19 в городе Бовенкарспел (провинция Северная Голландия) прогремел взрыв.

Обошлось без пострадавших, сообщило общественное телерадиовещание Нидерландов.

По предварительной версии, сработало самодельное взрывное устройство, смонтированное в металлической трубе. В здании центра выбиты стекла.

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На месте происшествия работает группа взрывотехников, они обследуют окрестности, выясняя, не осталось ли вблизи других опасных устройств.

Ведется расследование.

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