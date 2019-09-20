Возле Белого дома произошла стрельба: есть жертвы

Из-за стрельбы у Белого дома 1 человек погиб, 5 раненых. Фото: glavcom.ua

Из-за стрельбы в 3 км от Белого дома в США пострадали 6 человек.

1 погиб, 5 ранены, пишет interfax.com.ua.

Событие произошло после 22:00.

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Двое раненых в критическом состоянии, сообщил представитель столичной полиции Стюарт Емерман.

Выясняют мотивы преступления. Подозреваемый не задержан.

"Детективы опрашивают свидетелей и просматривают записи с камер видеонаблюдения", - добавил Емерман.

В торговом центре "Волмарт" в американском городе Эль-Пасо, штат Техас, началась стрельба. Погибли 20 человек в возрасте от 2 до 83 лет. Еще 26 - ранены.