Вождя и его любовницу расстреляли партизаны

Искаженные до неузнаваемости трупы Муссолини и Клары Петаччи / Wikipedia

28 апреля 1945 итальянского "дуче" Бенито Муссолини и его любовницу Клару Петаччи расстреляли местные партизаны. Они схватили пару, когда те пытались бежать в Швейцарию.

В конце войны 61-летний бывший диктатор был номинальным главой марионеточного правительства на севере Италии. На тот момент все уже оккупировали и контролировали нацисты.

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Пока союзники пробивались вверх по итальянскому полуострову, поражение нацистов и фашистов выглядело все более неизбежным. Муссолини обдумывал, как действовать. Чтобы не попасть в руки британцев, американцев или коммунистических партизан, боровшихся с остатками итальянских фашистских солдат, он решил убежать в нейтральную страну.

Он и любовница добрались до швейцарской границы, чтобы обнаружить, что пограничная служба перешла на сторону партизан. Зная, что они не пропустят, Муссолини замаскировался в пальто и шлем нацистов, надеясь проскользнуть в Австрию с несколькими немецкими солдатами.

Мскировка оказалось неудачной. Муссолини и Петаччи схватили партизаны и расстреляли. Затем их тела перевезли на грузовиках в Милан, где подвесили вверх ногами и выставили на всеобщее обозрение.