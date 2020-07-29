ВОЗ назвала причину стремительного роста коронавируса в Европе

Молодежь может быть причиной резкого всплеска коронавируса летом. Фото: Reuters

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что молодые люди могут быть причиной распространения коронавируса в Европе.

Об этом сказал доктор Ханс Клюге, европейский региональный директор ВОЗ, передает BBC.

Клюге обратился к властям с просьбой наладить контакт с молодыми членами общества. В европейском представительстве ВОЗ предполагают, что молодежь может менее тщательно соблюдать дистанцию, не носить маски.

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Доктор Клюге сказал, что, будучи отцом 2 дочерей, он понимает, что молодые люди "не хотят пропустить лето".

"Но они несут ответственность перед собой, своими родителями, бабушками и дедушками и своими общинами", - подчеркнул Клюге.

В мире уже зарегистрировано порядка 16,7 млн подтвержденных случаев заболевания и около 660 тыс. случаев смерти. Американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс сказал, что до конца 2020 года человечество может изобрести "терапевтические лекарства", которые резко снизят смертность от коронавирусной болезни.