Вонь была ужасной - показали нереальные фото кислотных озер

Фото: Mirror

Израильская фотограф Нета Декель опубликовала в сети фото кислотных озер пустыни Данакиль в Восточной Африке.

"Это одно из самых удивительных мест, которое я видела. Оно будто не из нашего мира. Кислота очень опасна. Ее капля может прожечь ваши мышцы до кости. Но здесь нет никаких ограждений, чтобы защитить посетителей. Вонь стояла ужасной и было трудно дышать ", - передает слова женщины Metro.

Бассейны находятся вблизи вулкана Эрта Але и окружены вулканическим пеплом. Пустыня Данакиль занимает 100 тыс. км. Охватывает часть территории африканских стран Эфиопии, Эритреи и Дуйбити. Здесь находятся активные вулканы и горячие источники.

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Пустыня Данакиль является одним из самых горячи мест на земле. Средняя температура составляет + 50 ° С.

NASA обнародовали уникальный снимок атмосферы Юпитера. На снимке можно детально рассмотреть атмосферу Юпитера, его аммиачные облака, которая находится параллельно экватору. Фото передала станция "Юнона".