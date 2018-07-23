В NASA показали уникальный снимок

NASA обнародовали уникальный снимок атмосферы Юпитера. Фото: NASA

NASA обнародовали уникальный снимок атмосферы Юпитера.

На снимке можно детально рассмотреть атмосферу Юпитера, его аммиачные облака, которая находится параллельно экватору. Фото передала станция "Юнона".

"Цвета на фото несколько отредактированы, чтобы увеличить контраст между темными и светлыми полосами. Первые - это нисходящие потоки, а светлым тоном обозначены теплые восходящие", - сообщили в NASA.

Облака собрались в районе Северного умеренного пояса планеты - это одна из многих цепочек облаков Юпитера. В течение долгого времени исследователи пытались понять, насколько глубокие завихрения и структуры, которые входят в состав пояса. Данные, полученные с помощью "Юнона", показывают, что полосы "текущей атмосферы" уходят на глубину около 3 тыс. км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: NASA запустит "спутника-охотника"

Swirling patterns surround high-altitude cloud formations in this image captured by @NASAJuno from 3,900 miles above Jupiter's cloud tops. Get the details: https://t.co/lr0INmF89R pic.twitter.com/VuRV3dxfYJ — NASA (@NASA) 21 июля 2018 г.

Фото сделали на высоте 6200 км над облаками Юпитера.

На спутнике Юпитера нашли вулкан. Данные собрал аппарат Juno с использованием прибора Jovian InfraRed Auroral Mappe. Собранная информация свидетельствует о наличии источника тепла вблизи южного полюса спутника Юпитера Ио. Оно может указывать на вулкан, расположенный на маленьком спутнике Юпитера.