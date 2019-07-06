Волкер рассказал о встрече Трампа и Зеленского

США стремятся дать президенту Зеленскому сигнал. Фото: Капитал

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа должна состояться в ближайшем будущем.

"Мы ждем его визита. Дата еще не определена. Это вопрос ближайшего будущего. Очень важно, чтобы оба президента встретились. Они никогда раньше не встречались, хотя и общались по телефону", - рассказал Волкер в интервью "Голосу Америки".

Американский дипломат добавил: США стремятся дать президенту Зеленскому сигнал, полностью поддерживают его усилия по поводу "реальных реформ в Украине".

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"Это настоящая возможность для Украины. Если Зеленский сможет это сделать, он позволит Украине оторваться от наследства прошлого", - подчеркнул Волкер.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со Специальным представителем Госдепартамента США в Украине Куртом Волкером во время визита в Канаду.