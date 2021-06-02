Волкер ответил Зеркаль относительно "Северного потока-2"

Волкер: "Я противник" Северного потока-2 ". Фото: Reuters

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер удивлен заявлениями Елены Зеркаль об изменении его позиции по "Северному потоку-2".

"Мое отношение к "Северному потоку" хорошо известно и имеет достаточно подтверждений: я являюсь противником этого проекта. Я говорил об этом в интервью, об этом говорится в письменных документах", - сказал Волкер, сообщает "Европейская правда"..

При этом он отметил, что организация, где он работает, действительно приобщена к лоббированию "Северного потока-2".

"Компания Nord Stream-2 действительно наняла для представительства ее интересов в Вашингтоне компанию BGR group, где я работаю старшим советником, Но я к этой деятельности не приобщен, что можно проверить - вы знаете, что в США есть строгие правила регистрации лоббистской деятельности. По сути, BGR group не приобщили к этому именно из-за моих взглядов относительно "Северного потока-2", - добавил Волкер.

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Волкер также рассказал, что был удивлен подобным заявлением Елены Зеркаль.

"Я знаю Елену Зеркаль и был удивлен, что она не уточнила этого у меня. Мои взгляды на этот проект не изменились", - добавил он.

Бывшая советница председателя правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль сообщила, что бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер стал лоббистом "Северного потока-2".