Вокруг Шарм-эль-Шейха возвели бетонную стену

Стена вокруг Шарм-эль-Шейхе / The New Arab

Власти Египта построила бетонную и проволочную стену длиной 35,5 км вокруг туристического курорта Шарм-эль-Шейх.

Это должно защитить туристов на курорте на берегу Красного моря. Об этом пишет The Independent.

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Стена из бетонных плит с участками проволочной ограды отделяет курорт от пустыни вокруг. Руководители местной индустрии туризма надеются, что такие меры будут способствовать развитию бизнеса на юге Синайского полуострова.

2005-го в результате взрывов бомб в Шарм-эль-Шейхе погибли десятки людей. Это был один из самых смертоносных терактов в Египте. Туризм в стране также сильно пострадал после теракта против российского пассажирского самолета 2015 года. А также понес убытки через коронакризис.

Те, кто въезжает в город по дороге, проходят теперь через 1 из 4 ворот, оборудованных сканерами фотофиксации и видеофиксации.

Также для привлечения туристов в городе открылся Музей древних египетских артефактов 2020-го. Недавно в городе открыли также университет, названный в честь короля Саудовской Аравии Салмана.