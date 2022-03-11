Войны бы не было, если бы на оккупацию Крыма жестче отреагировали – Эрдоган

Эрдоган подверг критике Запад за недостаточную реакцию. Фото: "Укринформ"

Причиной вторжения России является недостаточная реакция мира на оккупацию Крыма.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия Анталийского дипломатического форума, сообщает "Укринформ".

"Если бы весь Запад и весь мир подняли свой голос против вторжения в Крым в 2014 году, столкнулись ли мы с сегодняшней картиной? Но молчавшие об оккупации Крыма сейчас уже что-то говорят. Разве справедливость действует в одной части этого мира и недействительна в другой части? Что это за мир? К сожалению, международное сообщество не выявило необходимую чувствительность и не предоставило необходимую поддержку для устранения этой несправедливости", - сказал Эрдоган.

Дипломатические инструменты нужно было раньше применять более эффективно.

"Украина осталась одна в своей справедливой борьбе. Сегодня мы сталкиваемся с разрушительными и болезненными последствиями проблем, которые можно решить по дипломатскому пути, если вовремя проявить сильную волю. Когда мы видим, как мирные жители покидают свои дома, дети, исполненные страха и тревоги, города в руинах, невинные гибнут, наша печаль растет в геометрической прогрессии", - считает президент Турции.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.