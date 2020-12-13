Война за Карабах: в Армении доложили о ситуации в районах вооруженного столкновения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обстановка в Гадрутському районе Нагорного Карабаха, где ранее было зафиксировано нарушение режима прекращения огня, относительно спокойная.

Об этом он рассказал на заседании Совета безопасности Армении, пишет УНН.

"Сегодня утром российские миротворцы большой группой вошли на данный участок, и к этому моменту ситуация здесь относительно спокойная. Как минимум наличие там российских миротворцев дает уверенность, что есть большая вероятность в дальнейшем избежать эскалации", - отметил Пашинян.

Премьер отметил, что часть территорий на этом участке перешла под контроль Баку.

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"Так как это территория Нагорного Карабаха, согласно договоренностям от 9 ноября, эти села должны остаться под армянским контролем", - сказал Пашинян.

Премьер Армении вновь заявил, что нарушения режима прекращения огня было спровоцировано азербайджанской стороной.

"На участке Старый Тахер - Хцаберд азербайджанскими силами были атакованы позиции армянских сил, по некоторым сведениям, в нападении участвовал турецкий спецназ", - сообщил Пашинян.

Министерство обороны и Служба государственной безопасности Азербайджана обвинили армянских военных в провокациях в воскресенье, 13 декабря. В результате в Нагорном Карабахе началась антитеррористическая операция.