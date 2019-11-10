Война в Украине заставляет Германию подумать о собственной безопасности

Из-за войны в Украине и аннексии Крыма тема обороны вновь вернулась на повестку правительства Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила необходимость увеличения финансирования немецкой армии.

Вопрос обороны вновь вернулся на повестку стран-членов НАТО из-за войны в Украине и российской оккупации Крыма. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном видеообращении, размещенном на сайте федерального правительства, пишет rbc.ua.

По словам Меркель, из-за войны в Украине и оккупации Крыма тема национальной обороны и обороны НАТО вновь оказалась в центре внимания. Также она добавила, что для обеспечения безопасности Вооруженные силы Германии требуют соответствующего финансирования.

"Из-за войны в Украине и аннексии Крыма тема обороны вновь вернулась на повестку. Увеличение оборонных расходов служит на пользу Бундесвера (Вооруженные Силы Германии) и тем самым нашей безопасности", - считает она.

Немецкий канцлер подчеркнула, что НАТО является "центральным столпом" европейской безопасности, поэтому страны-участницы альянса должны взять на себя больше ответственности по обеспечению безопасности в НАТО.

"Разумеется, становится все яснее, что мы, европейцы, европейские страны - члены НАТО, в будущем должны взять на себя больше ответственности", - сказала Меркель.

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"Семьдесят лет спустя НАТО нуждается в расширении и изменении. НАТО должно противостоять сегодняшним реалиям и вызовам сегодняшнего дня", - говорит госсекретарь США Майк Помпео. - Если страны считают, что они могут получить выгоду в плане безопасности, не предоставляя НАТО необходимые ресурсы, если они не выполняют своих обязательств, существует риск того, что НАТО может стать неэффективной или устаревшей организацией".