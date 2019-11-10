Война в Украине заставляет Германию подумать о собственной безопасности

 
Ексклюзивы
1/5
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 324
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 180
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1017
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
1 Просмотров: 2682
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 432
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 855
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2070
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2214
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5166
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1710
Фото
Все фото
5
5
8
6
6
В Резюме пишут рост, вес и где работают родственники - украинка рассказала о работе в Корее
В Резюме пишут рост, вес и где работают родственники - украинка рассказала о работе в Корее
Украинка рассказала об особенностях бизнеса на греческих продуктах
Украинка рассказала об особенностях бизнеса на греческих продуктах
Не оторвать взгляда: украинка показала магию каньона Антилопы
Не оторвать взгляда: украинка показала магию каньона Антилопы
Без страховки лечение зуба 2300 долларов - украинка рассказала о жизни в штатах
Без страховки лечение зуба 2300 долларов - украинка рассказала о жизни в штатах
Нет алкоголя, клубов, баров, свинины и собак - украинка рассказала о жизни на Мальдивах
Нет алкоголя, клубов, баров, свинины и собак - украинка рассказала о жизни на Мальдивах
Видео
Все видео
В России загорелся самолет с пассажирами: видео ЧП
В России загорелся самолет с пассажирами: видео ЧП
Российских пропагандистов высмеяли на Мировом форуме за демократию
Российских пропагандистов высмеяли на Мировом форуме за демократию
Показали, как астронавты спят в космосе
Показали, как астронавты спят в космосе
Нашли 900 бутылок алкоголя, который везли русскому царю
Нашли 900 бутылок алкоголя, который везли русскому царю
По черноморскому городу пронесся смерч
По черноморскому городу пронесся смерч
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1161
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 855
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3708
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2061
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
09 ноября 2019
1 Просмотров: 477
Для людей
"У Швеції штрафи такі, що краще не жартувати. Можна влипнути на сотні, а то й тисячі євро. Краще дотримуватися правил: як написано, так і роби, ...
воскресенье, 10 ноября 2019 15:38

Война в Украине заставляет Германию подумать о собственной безопасности

  Комментировать
Война в Украине заставляет Германию подумать о собственной безопасности
Из-за войны в Украине и аннексии Крыма тема обороны вновь вернулась на повестку правительства Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила необходимость увеличения финансирования немецкой армии.

Вопрос обороны вновь вернулся на повестку стран-членов НАТО из-за войны в Украине и российской оккупации Крыма. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном видеообращении, размещенном на сайте федерального правительства, пишет rbc.ua.

По словам Меркель, из-за войны в Украине и оккупации Крыма тема национальной обороны и обороны НАТО вновь оказалась в центре внимания. Также она добавила, что для обеспечения безопасности Вооруженные силы Германии требуют соответствующего финансирования.

"Из-за войны в Украине и аннексии Крыма тема обороны вновь вернулась на повестку. Увеличение оборонных расходов служит на пользу Бундесвера (Вооруженные Силы Германии) и тем самым нашей безопасности", - считает она.

Немецкий канцлер подчеркнула, что НАТО является "центральным столпом" европейской безопасности, поэтому страны-участницы альянса должны взять на себя больше ответственности по обеспечению безопасности в НАТО.

"Разумеется, становится все яснее, что мы, европейцы, европейские страны - члены НАТО, в будущем должны взять на себя больше ответственности", - сказала Меркель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Германия спасает "Северный поток-2"

"Семьдесят лет спустя НАТО нуждается в расширении и изменении. НАТО должно противостоять сегодняшним реалиям и вызовам сегодняшнего дня", - говорит госсекретарь США Майк Помпео. - Если страны считают, что они могут получить выгоду в плане безопасности, не предоставляя НАТО необходимые ресурсы, если они не выполняют своих обязательств, существует риск того, что НАТО может стать неэффективной или устаревшей организацией".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Война в Украине заставляет Германию подумать о собственной безопасности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
ноября

Украина не удержала победу в матче с Германией

Сектанты захватили христианский собор в столице

Самое читаемое
Страшный эксперимент: художница в течение шести часов позволяла зрителям делать с собой что угодно
Страшный эксперимент: художница в течение шести часов позволяла зрителям делать с собой что угодно
10
 Просмотров: 33426
Обезьяна &quot;усыновила&quot; бродячего щенка и носится с ним, как с родным
Обезьяна "усыновила" бродячего щенка и носится с ним, как с родным
7
 Просмотров: 30367
Чем побаловать себя в субботу: 5 блюд, которые можно сделать за 10 минут
Чем побаловать себя в субботу: 5 блюд, которые можно сделать за 10 минут
5
 Просмотров: 6795
Гороскоп на 9-10 ноября: в чей карман придут деньги
Гороскоп на 9-10 ноября: в чей карман придут деньги
 Просмотров: 6714
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
17
 Просмотров: 6606
Мир
Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике в компании Меган Маркл
Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике в компании Меган Маркл Просмотров: 387
Трампу передали символический провокационный подарок
Трампу передали символический провокационный подарок Просмотров: 324
NASA показала ракету для полета человека на Луну в 2024 году
NASA показала ракету для полета человека на Луну в 2024 году Просмотров: 378
В России известный историк расчленил свою любовницу: жуткие подробности
В России известный историк расчленил свою любовницу: жуткие подробности Просмотров: 3384
Чернокожий рэпер планирует баллотироваться в президенты США
Чернокожий рэпер планирует баллотироваться в президенты США Просмотров: 369
Больше всего комментируют
8
Как выучить украинский язык. 10 советов от Порошенко
7
Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими
4
"Мы - миллионы, которые ждут приговоров". На Банковой требовали не разваливать "дела Майдана"
3
Корниенко стал главой партии "Слуга народа"
2
Американская теннисистка напала на соперницу после матча
Голосов: 812
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua