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Война в Нагорном Карабахе: в Армении начался национальный траур

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Война в Нагорном Карабахе: в Армении начался национальный траур
В Армении траур по Нагорному Карабаху. Фото: Украинская правда

С 19 по 21 декабря в Армении объявлены днями общенационального траура по погибшим в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.

В Ереване 19 декабря состоится траурное шествие от площади Республики до военного кладбища "Ераблур". Его возглавит премьер-министр Никол Пашинян, сообщают местные СМИ.

Между тем сторонники оппозиции готовятся пройти до "Ераблура" отдельным шествием, которое начнется на площади Свободы. Лидеры этого движения заявили, что не допустят участия премьер-министра в траурных мероприятиях. Они обвиняют Пашиняна в потере контроля над районами вокруг Нагорного Карабаха, а также территориями в самом Карабахе

Армянские власти заявляют о почти трех тысячах погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Поиски пропавших без вести идут в местах боевых действий и прилегающих к ним районах Джабраил, Физули и Зангелан. Со дня прекращения огня в Нагорном Карабахе и прилегающих районах уже обнаружено 969 тел.

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Напомним, летом 2020 года обострился конфликт в районе Нагорного Карабаха между Азербайджаном с одной стороны, а также Арменией и армией самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) - с другой. В конце сентября в регионе начались масштабные боевые действия. Они продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Премьер Армении и президенты Азербайджана и России 9 ноября подписали договор о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно этому документу, войска Азербайджана и Армении остаются на занимаемых ими позициях. Баку получил контроль над тремя районами в регионе - Агдамским на востоке и Кельбаджарским и Лачинским на западе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, были размещены российские миротворцы. Транспортное сообщение в регионе контролирует погранслужба ФСБ России.

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