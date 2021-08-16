Война в Афганистане закончилась - представитель "Талибана"

 
Ексклюзивы
1/5
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 135
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 1953
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 1548
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 1962
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 288
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1611
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
1 Просмотров: 5454
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 351
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 270
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 1026
Фото
Все фото
5
6
7
4
8
В результате мощного землетрясения погибли более 1,2 тыс. человек
В результате мощного землетрясения погибли более 1,2 тыс. человек
Президент Афганистана подал в отставку и покинул страну
Президент Афганистана подал в отставку и покинул страну
В Праге открыли фотовыставку к 30-летию независимости Украины
В Праге открыли фотовыставку к 30-летию независимости Украины
На Гаити произошло землетрясение - есть жертвы и разрушения
На Гаити произошло землетрясение - есть жертвы и разрушения
Украинский гонщик установил рекорд скорости
Украинский гонщик установил рекорд скорости
Видео
Все видео
Атмосфера хаоса и паники: сотни людей пытаются бежать из Кабула после захвата "Талибаном"
Атмосфера хаоса и паники: сотни людей пытаются бежать из Кабула после захвата "Талибаном"
Талибы вошли в Кабул: президент согласился на мирную передачу власти
Талибы вошли в Кабул: президент согласился на мирную передачу власти
В Турции разбился пожарный самолет: первые подробности и видео катастрофы
В Турции разбился пожарный самолет: первые подробности и видео катастрофы
Из-за пассажирки пострадали 19 человек: назвали причину взрыва автобуса в России
Из-за пассажирки пострадали 19 человек: назвали причину взрыва автобуса в России
В Италии бушуют пожары: есть погибшие
В Италии бушуют пожары: есть погибшие
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 477
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 135
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 351
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 270
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 450
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 252
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
понедельник, 16 августа 2021 09:43

Война в Афганистане закончилась - представитель "Талибана"

  Комментировать
Война в Афганистане закончилась - представитель &quot;Талибана&quot;
Лидеры талибов захватили президентский дворец в Кабуле. Фото: aljazeera

Исламское движение "Талибан", взявшее 15 августа под контроль Афганистан, объявило о завершении войны в стране.

Об этом утром 16 августа сообщил представитель политического офиса талибов Мохаммад Наим, пишет Al Jazeera.

Такое заявление сделали после того, как боевики захватили президентский дворец в столице Афганистана Кабуле.

"Сегодня большой день для афганского народа и моджахедов. Они стали свидетелями плодов своих усилий и жертв в течение 20 лет. Слава Богу, война в стране завершена", - прокомментировал Наим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Талибан" объявил о контроле над Афганистаном

Издание опубликовало снимок командиров талибов с десятками вооруженных боевиков. Они находились в захваченном президентском дворце.

Талибан не хочет жить в изоляции, заявил Наим. Сейчас Афганистан якобы готов к открытым и мирным народным отношениям.

"Мы достигли, чего хотели: свободы страны и независимости народа. Мы не позволим никому использовать наши земли для нацеливания на кого-нибудь, и не хотим причинять вред другим", - заявил пресс-секретарь.

Лидер талибов пожелал не называть имени. Сообщил, что боевикам "приказали позволить афганцам восстановить повседневную деятельность и не пугать мирных жителей".

15 августа 2021 года боевики движения "Талибан" начали "мирный захват" столицы Афганистана, Кабул. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и передал власть боевикам. За последние дни талибы захватили 25 из 34 столиц провинций Афганистана.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Война в Афганистане закончилась - представитель "Талибана"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Украинцы и поляки заключили мирный договор

Самое читаемое
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 9180
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
10
 Просмотров: 7767
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
 Просмотров: 7596
&quot;Ноги от ушей&quot; - Каменских показала шикарную фигуру в ультракоротком платье
"Ноги от ушей" - Каменских показала шикарную фигуру в ультракоротком платье
3
 Просмотров: 7569
Мэра Кривого Рога нашли мертвым
Мэра Кривого Рога нашли мертвым Просмотров: 5544
Мир
Атмосфера хаоса и паники: сотни людей пытаются бежать из Кабула после захвата "Талибаном"
Атмосфера хаоса и паники: сотни людей пытаются бежать из Кабула после захвата "Талибаном"
 Просмотров: 36
Украинцев забрали из Кабула - Кулеба
Украинцев забрали из Кабула - Кулеба Просмотров: 144
Байдена призвали уйти в отставку
Байдена призвали уйти в отставку Просмотров: 612
Россия готовится к газовому шантажу Европы - эксперт
Россия готовится к газовому шантажу Европы - эксперт Просмотров: 378
В результате мощного землетрясения погибли более 1,2 тыс. человек
В результате мощного землетрясения погибли более 1,2 тыс. человек
5
 Просмотров: 486
Больше всего комментируют
7
Власть ставила памятник каждому предателю - Влада ставила монумент кожному зраднику - Ющенко
5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
4
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
2
Визит Меркель будет неприятным для Зеленского из-за вопроса преследования Кличко - Николаенко
Голосов: 110
Голосование Кто сейчас лучшая кандидатура на должность главного тренера сборной Украины по футболу?
  • 1) Александр Петраков
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Олег Протасов
  • 4) Анатолій Демьяненко
  • 5) Олег Блохин
Просмотреть