Война в Афганистане закончилась - представитель "Талибана"

Лидеры талибов захватили президентский дворец в Кабуле. Фото: aljazeera

Исламское движение "Талибан", взявшее 15 августа под контроль Афганистан, объявило о завершении войны в стране.

Об этом утром 16 августа сообщил представитель политического офиса талибов Мохаммад Наим, пишет Al Jazeera.

Такое заявление сделали после того, как боевики захватили президентский дворец в столице Афганистана Кабуле.

"Сегодня большой день для афганского народа и моджахедов. Они стали свидетелями плодов своих усилий и жертв в течение 20 лет. Слава Богу, война в стране завершена", - прокомментировал Наим.

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Издание опубликовало снимок командиров талибов с десятками вооруженных боевиков. Они находились в захваченном президентском дворце.

Талибан не хочет жить в изоляции, заявил Наим. Сейчас Афганистан якобы готов к открытым и мирным народным отношениям.

"Мы достигли, чего хотели: свободы страны и независимости народа. Мы не позволим никому использовать наши земли для нацеливания на кого-нибудь, и не хотим причинять вред другим", - заявил пресс-секретарь.

Лидер талибов пожелал не называть имени. Сообщил, что боевикам "приказали позволить афганцам восстановить повседневную деятельность и не пугать мирных жителей".

15 августа 2021 года боевики движения "Талибан" начали "мирный захват" столицы Афганистана, Кабул. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и передал власть боевикам. За последние дни талибы захватили 25 из 34 столиц провинций Афганистана.