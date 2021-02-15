Военные обезвредили террористов на севере Ирака

Подразделения ВС Турции завершили проведение антитеррористической операции на севере Ирака, в районе Гара. Были уничтожены 53 боевика Рабочей партии Курдистана, ранее убивших 13 турецких граждан, которых держали в заложниках с 2015 года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление министра обороны Турции Хулуси Акара.

"Было установлено, что в пещере, которая была взята под контроль (ВС Турции - ред.), были раньше застрелены 13 наших граждан. Все причастные к этому убийству были нейтрализованы", - сообщил министр.

Во время операции применялись БПЛА, было поражено 50 целей, включая региональный штаб РПК. По его словам, в ходе операции уничтожили 53 террориста.

10 февраля Турция начала новую операцию на севере Ирака. Она нацелена против подразделений Рабочей партии Курдистана, которые продолжают действовать в регионе.