Водометами разогнали коронавирусный протест

 
Ексклюзивы
1/5
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
Просмотров: 387
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Просмотров: 351
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
Просмотров: 153
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
Просмотров: 594
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Просмотров: 972
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
Просмотров: 603
Запрет абортов: все, что нужно знать
Запрет абортов: все, что нужно знать
Просмотров: 486
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Просмотров: 513
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Просмотров: 360
"Большинство ненавидят коррупцию, но можно порешать с кумом" - экономист
"Большинство ненавидят коррупцию, но можно порешать с кумом" - экономист
Просмотров: 288
Фото
Все фото
10
5
14
5
10
Более полутысячи задержанных и раненая взрывом гранаты: как прошли протесты в Беларуси
Более полутысячи задержанных и раненая взрывом гранаты: как прошли протесты в Беларуси
На границе Молдовы начались столкновения
На границе Молдовы начались столкновения
Взрывы и стрельба: что происходит на марше в Минске
Взрывы и стрельба: что происходит на марше в Минске
Водометами разогнали коронавирусный протест
Водометами разогнали коронавирусный протест
Марш смелых в Беларуси: в ход идет слезоточивый газ, начались жесткие задержания
Марш смелых в Беларуси: в ход идет слезоточивый газ, начались жесткие задержания
Видео
Все видео
В Минск стягивают спецтехнику и силовиков: показали видео
В Минск стягивают спецтехнику и силовиков: показали видео
Десятки автомобилей сгорели в результате аварии
Десятки автомобилей сгорели в результате аварии
В Карабах вылетели почти 2 тыс. российских миротворцев: видео
В Карабах вылетели почти 2 тыс. российских миротворцев: видео
Трансляцию из Белого дома прервали на телевидении
Трансляцию из Белого дома прервали на телевидении
Полиция применила против демонстрантов водометы: есть пострадавшие
Полиция применила против демонстрантов водометы: есть пострадавшие
Интервью
1/5
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
Просмотров: 675
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Просмотров: 387
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
Просмотров: 2079
Феномен Зеленского больше не является решающим
Феномен Зеленского больше не является решающим
Просмотров: 1251
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
3 Просмотров: 2142
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
15 ноября 2020
Просмотров: 162
Хапатимуться за ножі
– Замовив перцеві балончики собі та дружині. Хоч якийсь захист буде, – каже Іван. Обговорюємо напад психічно хворого Тараса Усенка ...
воскресенье, 15 ноября 2020 13:55

Водометами разогнали коронавирусный протест
5

  Комментировать

В Германии разогнали коронавирусный протест
Фото: Reuters
В Германии разогнали коронавирусный протест
В Германии разогнали коронавирусный протест
В Германии разогнали коронавирусный протест
В Германии разогнали коронавирусный протест

В немецком Франкфурте-на-Майне полиция в субботу разогнала участников демонстрации коронаскептиков и их оппонентов, применив водометы.

14 ноября на площади Ратенауплац вышли активисты движения Querdenken, что выступает против карантинных ограничений. Одновременно демонстрацию устроили участники леворадикального движения "Антифа", передает DW.

К вечеру полиция призвала участников акций Querdenken разойтись. Те отказались и силовики применили водометы.

Водометы применили также и против некоторых участников контрдемонстрации.

Власти города обязали участников акции соблюдать жесткие противоэпидемические требования. Приказали носить маски и соблюдать минимальную дистанцию в 2 метра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Петиция об отмене карантина набрала 25 тыс. голосов

По данным местных властей, организаторы акции движения Querdenken сообщили сначала о 500 участников. Полиция насчитала около 2 тыс.

Контрдемонстранты планировали провести 2 таких мероприятия, где организаторы сообщили о 70 участников.

Канцлер Австрии Курц объявил о решении ввести в стране общенациональный жесткий локдаун. Карантин будет действовать с 17 ноября по 6 декабря 2020 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Водометами разогнали коронавирусный протест». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
ноября

Кличко выиграл один из самых зрелищных боев в карьере

Путин хотел подать в суд на фильм "Гарри Поттер и тайная комната"

За прогулы начали наказывать строже

Мореплаватель привез в Европу "орудие дьявола"

Самое читаемое
Лукашенко впервые заговорил о выезде из Беларуси
Лукашенко впервые заговорил о выезде из Беларуси 8 Просмотров: 57042
Снега, морозы и &quot;зимнее бабье лето&quot;: народные синоптики дали прогноз на декабрь
Снега, морозы и "зимнее бабье лето": народные синоптики дали прогноз на декабрь Просмотров: 9873
Почему Пятов должен покинуть &quot;Шахтер&quot;
Почему Пятов должен покинуть "Шахтер"
 1 Просмотров: 7155
Подтвердили длительный иммунитет после выздоровления от коронавируса
Подтвердили длительный иммунитет после выздоровления от коронавируса Просмотров: 5508
Медики раскрыли неожиданные свойства граната
Медики раскрыли неожиданные свойства граната 1 Просмотров: 5499
Мир
Австрия хочет протестировать всех граждан на коронавирус
Австрия хочет протестировать всех граждан на коронавирус Просмотров: 18
Более полутысячи задержанных и раненая взрывом гранаты: как прошли протесты в Беларуси
Более полутысячи задержанных и раненая взрывом гранаты: как прошли протесты в Беларуси
10
 Просмотров: 477
Азербайджанцы достроили свой газопровод в Европу
Азербайджанцы достроили свой газопровод в Европу Просмотров: 864
Трамп признал победу Байдена
Трамп признал победу Байдена Просмотров: 1863
На границе Молдовы начались столкновения
На границе Молдовы начались столкновения
5
 Просмотров: 2016
Больше всего комментируют
16
Картель на "Большом строительстве" кормят с Covid-фонда - советник Ермака после отставки слил схему
8
Лукашенко впервые заговорил о выезде из Беларуси
5
В Беларуси "никакой революцией не пахнет" - Лукашенко
4
Создание подгруппы ТКГ по возвращению границы Украины пока не нужно - Кравчук
3
Кравчук выполняет задачи Офиса президента
Голосов: 375
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть