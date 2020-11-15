Водометами разогнали коронавирусный протест

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В немецком Франкфурте-на-Майне полиция в субботу разогнала участников демонстрации коронаскептиков и их оппонентов, применив водометы.

14 ноября на площади Ратенауплац вышли активисты движения Querdenken, что выступает против карантинных ограничений. Одновременно демонстрацию устроили участники леворадикального движения "Антифа", передает DW.

К вечеру полиция призвала участников акций Querdenken разойтись. Те отказались и силовики применили водометы.

Водометы применили также и против некоторых участников контрдемонстрации.

Власти города обязали участников акции соблюдать жесткие противоэпидемические требования. Приказали носить маски и соблюдать минимальную дистанцию в 2 метра.

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По данным местных властей, организаторы акции движения Querdenken сообщили сначала о 500 участников. Полиция насчитала около 2 тыс.

Контрдемонстранты планировали провести 2 таких мероприятия, где организаторы сообщили о 70 участников.

Канцлер Австрии Курц объявил о решении ввести в стране общенациональный жесткий локдаун. Карантин будет действовать с 17 ноября по 6 декабря 2020 года.