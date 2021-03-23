Водитель российского дипломата воровал велосипеды во Франции

Во Франции на кражах велосипедов поймали водителя российского дипломата. Фото: kurs.com.ua

В Страсбурге (Франция) водитель российского дипломата якобы похитил и перепродал велосипедов на общую сумму более 100 тысяч евро.

Одной из жертв вора стал первый заместитель мэра города Ален Фонтанель. У него угнали электрический велосипед, припаркованный на улице возле французского представительства Совета Европы, пишет France Bleu.

Инцидент произошел в феврале, после чего правоохранители начали расследование.

Через несколько дней после пропажи Фонтанель обнаружил свое транспортное средство в рекламе на одном из сайтов объявлений. Велосипед там продавали за полцены.

Полицейские договорились с продавцом о встрече, которую назначили перед входом в консульство РФ. Туда приехал 40-летний гражданин РФ, работавшим водителем дипломата. Подозреваемый был задержан.

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Вскоре копы выяснили, что этот случай – не единственный. Мужчина якобы продал велосипедов, преимущественно электрических, на 100 тысяч евро.

После предъявления обвинений мужчина вернулся в Россию, как уверяют в дипучреждении – из-за проблем со здоровьем. Российское консульство ситуацию комментировать отказывается.

22 марта Болгария объявила персонами нон грата и выслала двух российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Сотрудникам посольства на выезд из страны давали 72 часа. Двое служащих военной разведки за шпионаж в пользу Кремля были задержаны в Софии 19 марта в ходе спецоперации. Всего в деле шестеро подозреваемых.