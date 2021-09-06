Водитель должна уплатить крупнейший в истории штраф за превышение скорости: сумма шокирует

Женщина должна заплатить рекордно большой штраф. Фото: shutterstock.com

В Швейцарии женщина-водитель должна уплатить крупнейший в истории штраф за превышение скорости - свыше €370 тыс.

Об этом сообщило издание Dividend Wealth.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель провез патрульного на капоте и врезался в дерево

Автомобилистка ехала по Цюриху со скоростью 93 км/ч, что на 43 км/ч больше разрешенного. Нарушение зафиксировали камеры наблюдения. Полицейские составили постановление.

В Швейцарии штрафы рассчитывают на основании дохода и имущества. Оценочное состояние водителя составляет €12 млн, поэтому суд постановил взыскать с женщины €370 тыс.

Миллионерша пожаловалась на слишком большую сумму штрафа и его уменьшили до €175 тыс. Однако за женщиной зафиксировали еще одно нарушение, поэтому оплатить она должна €192,9 тыс.

Во Львове мужчину лишили права управлять автомобилем на рекордный срок - 80 лет. 24-летнего Ивана Панаса четыре раза останавливали в состоянии наркотического опьянения за рулем BMW 525 2019 года. В этом году в нетрезвом состоянии остановили девять раз.