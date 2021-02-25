Во время протестов в Ереване заметили российский истребитель

Сегодня, 25 февраля, в столице Армении, Ереване, над крышами жилых домов пролетал российский истребитель.
Об этом говорится в Telegram-канале "Военный обозреватель".
В Ереване сегодня проходят протесты сторонников и противников премьер-министра Николы Пашиняна.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские военные случайно сбили свой истребитель
Предварительно истребитель идентифицировали как Су-30СМ ВВС Армении. Но самолет отличался от тех, что есть в Минобороны Армении.
Позже оказалось, что это истребитель МиГ-29. На территории Армении такой имеют только российские военные.
Российский пропагандистский ресурс РИА Новости проиллюстрировал новость о якобы перехвате самолетов НАТО над Балтийским морем фотографией украинского истребителя Су-27.
Комментарии