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пятница, 03 сентября 2021 16:22

Во время ливней и наводнений в США погибли по меньшей мере 46 человек
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Ливни и наводнения, которые вызвал ураган "Ида" на северо-востоке США, стали причиной гибели по меньшей мере 46 человек
Фото: Reuters
Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи сообщил, что жертвами урагана стали как минимум 23 человека
В Коннектикуте полицейский утонул в служебном автомобиле. Еще один человек стал жертвой урагана в Мэриленде

Ливни и наводнения, которые вызвал ураган Ида на северо-востоке США, стали причиной гибели по меньшей мере 46 человек.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи сообщил, что жертвами урагана стали минимум 23 человека, сообщает DW.

В Нью-Йорке погибли 13 человек, сообщает полиция. 11 из них утонули в подвальных квартирах.

В Пенсильвании погибли пятеро. На одного человека упало дерево, еще один утонул в собственном автомобиле, пытаясь помочь выбраться наружу жене.

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В Коннектикуте полицейский утонул в служебном автомобиле. Еще один человек стал жертвой урагана в Мэриленде.

Центральную часть американского штата Нью-Йорк затопили аномально сильные дожди, которые вызвал ураган Ида. Также пострадали: штат Нью-Джерси, восточная Пенсильвания и Бруклин.

Вечером 1 сентября в Нью-Йорке и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение. Местные власти призвали граждан не покидать жилища.

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