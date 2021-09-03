Во время ливней и наводнений в США погибли по меньшей мере 46 человек

Фото: Reuters

Ливни и наводнения, которые вызвал ураган Ида на северо-востоке США, стали причиной гибели по меньшей мере 46 человек.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи сообщил, что жертвами урагана стали минимум 23 человека, сообщает DW.

В Нью-Йорке погибли 13 человек, сообщает полиция. 11 из них утонули в подвальных квартирах.

В Пенсильвании погибли пятеро. На одного человека упало дерево, еще один утонул в собственном автомобиле, пытаясь помочь выбраться наружу жене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ураган Ида атаковал Луизиану: число погибших возросло

В Коннектикуте полицейский утонул в служебном автомобиле. Еще один человек стал жертвой урагана в Мэриленде.

Центральную часть американского штата Нью-Йорк затопили аномально сильные дожди, которые вызвал ураган Ида. Также пострадали: штат Нью-Джерси, восточная Пенсильвания и Бруклин. Вечером 1 сентября в Нью-Йорке и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение. Местные власти призвали граждан не покидать жилища.