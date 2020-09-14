Во Франции впервые позволили пробег голых велосипедистов

Город во Франции впервые позволил пробег голых велосипедистов. Фото: Twitter

В французком городе Ренн 12 сентября состоялся первый Всемирный голый велопробег, в котором десятки велосипедистов без одежды, в частности, в часах или шляпе, проехали 15 км по улицам и паркам города.

Местные власти в последний момент запретили пробег в Париже и Лионе, но позволили в Ренне - изменив маршрут, чтобы участники не ехали в центр города, сообщает RFI.

Во Франции существует одно из самых мощных натуристских движений в Европе, однако голый велопробег здесь раньше никогда не разрешали.

Французское законодательство запрещает "умышленные сексуальные демонстрации на глазах других людей в доступном для общественности месте". Правонарушители рискуют получить до года заключения и штраф.

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По словам велосипедистов, они прекрасно провели время и довольны мероприятием. Надеются, что велопробег будет развиваться и в других городах Франции.

Также участники Всемирного голого велопробега убеждены, что экологический транспорт - велосипед лучше даже, чем "зеленые" автомобили.

"У нас одна планета, поэтому мы хотим ее защитить. Когда ты заботишься о природе, лучше быть голым - так ты показываешь свою хрупкость", - прокомментировал один из участников.

Всемирный голый велопробег (WNBR) или Cyclonudista - движение, популярное в Бельгии, Испании, Германии и США.