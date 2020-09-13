Во Франции возобновились протесты желтых жилетов: полиция задержала сотни человек

В ряду демонстрантов конфискованы ножи и молотки. Фото: EPA / UPG

В Париже на очередной акции "желтых жилетов" задержаны более 250 человек. 12 сентября протесты на площади Ваграм в Париже собрали около 1000 человек и вылились в столкновения с полицией.

В ряду демонстрантов конфискованы ножи и молотки. В Тулузе акцию запретили из-за пандемии COVID-19, сообщает "Радио Свобода".

Субботние акции протеста в Париже и других городах возобновились после летних отпусков. В связи с манифестациями, городские власти распорядились о закрытии нескольких десятков станций метро.

После предупреждения парижской полиции о запрете акций в районе Елисейских полей, в Елисейского дворца, Национального собрания и резиденции главы правительства, протестующие назначили сбор участников в нескольких других местах, в частности, базилики Сакре-Кер.

Движение желтых желетов - спонтанное протестное движение во Франции, которое появилось 17 ноября 2018 и не имеет выраженного лидера. Название движения происходит от светоотражающих желтых жилетов, которые используют участники демонстраций для самоидентификации. Причиной протестов стало повышение цены на топливо вследствие увеличения акцизного сбора, затем требования участников расширились до отставки действующего президента Франции Эммануэля Макрона, чей рейтинг резко упал на фоне протестов.