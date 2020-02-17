Во Франции упал туристический самолет

Во время авиакатастрофы погибли 3 человека. Фото: France 3

На юге Франции туристический самолет потерпел крушение.

Погиб пилот и трое пассажиров, сообщает France 3.

Самолет Piper PA-28 вылетел из города Ангулем (регион Пуату-Шаранта) и разбился в нескольких километрах к северу от взлетно-посадочной полосы аэродрома Мийо-Ларзака около полудня в городе Крессель.

По факту аварии начато расследование, полиция устанавливает возможные причины катастрофы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трагедия в небе: столкнулись самолет и вертолет

На юго-западе Аляски 5 человек погибли в результате аварии легкого одномоторного самолета авиакомпании Yute Air. Инцидент произошел недалеко от города Тантутулиак.