Во Франции упал туристический самолет

На юге Франции туристический самолет потерпел крушение.
Погиб пилот и трое пассажиров, сообщает France 3.
Самолет Piper PA-28 вылетел из города Ангулем (регион Пуату-Шаранта) и разбился в нескольких километрах к северу от взлетно-посадочной полосы аэродрома Мийо-Ларзака около полудня в городе Крессель.
По факту аварии начато расследование, полиция устанавливает возможные причины катастрофы.
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На юго-западе Аляски 5 человек погибли в результате аварии легкого одномоторного самолета авиакомпании Yute Air.
Инцидент произошел недалеко от города Тантутулиак.
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