Во Франции разбился самолет с туристами: есть погибшие

В результате авиакатастрофы погибли три человека Фото: DW

Во французском департаменте Савойя разбился небольшой самолет с туристами.

Три человека погибли, еще один в тяжелом состоянии. Об этом сообщает France info.

Самолет с четырьмя людьми на борту взлетел с летного клуба с Атлантического Луары и загорелся вскоре после катастрофы.

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Три человека погибли. Одному человеку удалось катапультироваться. Ее доставили на вертолете к больничной центра.

На месте катастрофы находятся около 30 пожарных, полицейские и медики.

Правоохранители устанавливают обстоятельства катастрофы.

19 июня в Кемеровской области на аэродроме Танай упал самолет Le L-410. На его борту находились 19 спортсменов-парашютистов.