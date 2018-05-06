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воскресенье, 06 мая 2018 03:59

Во Франции раскритиковали Трампа

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Во Франции раскритиковали Трампа
Во Франции остались недовольны высказываниями Трампа. Фото:ria.ru

Министерство иностранных дел Франции раскритиковало высказывания президента США Дональда Трампа о терактах, которые произошли в Париже в ноябре 2015 года.

Министерству не понравились слова Трампа о том, что жертв терактов было бы меньше в случае, если бы во Франции действовало разрешение на ношение оружия.

"Франция выражает свое твердое осуждение заявлению президента Трампа относительно терактов 13 ноября 2015 года в Париже и требует относиться с уважением к памяти погибших. Франция гордится тем, что является безопасной страной, где строго регулируется приобретение и хранение огнестрельного оружия", - заявили в МИД.

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Теракты в Париже и его пригороде произошли поздно вечером 13 ноября 2015 года. Почти одновременно были совершены несколько атак: взрывы возле стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале "Батаклан" . По состоянию на 20 ноября 2015 года известно о 130 погибших и более чем 350 раненых.

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