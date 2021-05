Во Франции после карантина откроют Диснейленд

В Париже снова открывают парк аттракционов и развлечений Диснейленд после карантина.

Об этом говорится на странице парка в Twitter.

"Мечты сбываются. Парижский Диснейленд снова открывает свои двери 17 июня", - сообщила администрация парка.

Из-за пандемии коронавируса в Диснейленде будут действовать усиленные меры безопасности. Однако пока неизвестно, что изменится для посетителей.

Во Франции с начала пандемии было зафиксировано более 5,88 млн случаев инфицирований.

