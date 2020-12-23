Во Франции иммигрантам "дарят" гражданство за помощь в борьбе с Covid-19

Иммигранты быстро получают гражданства. Фото: newscanadaimmigration

Во Франции иммигранты помогают медицинским работникам бороться с Covid-19. За это государство может дать добровольцам гражданство.

Об этом сообщил BBC.

Министерство внутренних дел Франции предложило иммигрантам-активистам подать заявление на ускоренную натурализацию - процесс предоставления иностранцу гражданства страны. Это касается медиков, уборщиков и работников магазинов.

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Более 700 иммигрантов уже получили гражданства или находятся на этапе получения.

"Медики, уборщики, работники по уходу за детьми и магазинов - все они доказали свою преданность нации, и очередь республики сделать им шаг навстречу", - говорится в заявлении представительства младшего министра по вопросам гражданства Франции Марлен Шьяппы.

Франция вновь открыла свои границы для пассажиров из Англии. Блокада через новый штамм Covid-19 завершена в одной стране.