Во Франции готовятся к третьему локдауну

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 333
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 540
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 1971
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
6 Просмотров: 603
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1440
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1629
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 765
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1890
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 810
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 387
Фото
Все фото
5
3
4
4
10
В России задержали более 3 тыс. митингующих
В России задержали более 3 тыс. митингующих
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
Белорусы вышли на протесты: что происходит
Белорусы вышли на протесты: что происходит
Джилл Байден покоряет американцев элегантностью
Джилл Байден покоряет американцев элегантностью
&quot;Долой царя&quot;: в Москве начались массовые задержания
"Долой царя": в Москве начались массовые задержания
Видео
Все видео
Хатико по-турецки: пес почти неделю ждал хозяина возле больницы
Хатико по-турецки: пес почти неделю ждал хозяина возле больницы
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
Никто не вступился: на видео попало задержание ребенка на акции в поддержку Навального
Никто не вступился: на видео попало задержание ребенка на акции в поддержку Навального
Стюардесса сексуально станцевала под Бибера на борту самолета
Стюардесса сексуально станцевала под Бибера на борту самолета
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1440
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 558
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 207
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 810
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 3042
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
Просмотров: 279
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
воскресенье, 24 января 2021 21:00

Во Франции готовятся к третьему локдауну

  Комментировать
Во Франции готовятся к третьему локдауну
Объявление нового карантина во Франции связано с быстрыми темпами распространения британского варианта коронавируса. Фото: Reuters

Во Франции может быть объявлен третий жесткий карантин из-за коронавируса.

Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

"Решение находится на грани принятия, обсуждаются только сроки и условия", - сказано в сообщении.

По словам одного из министров, новые ограничения должны вступить в силу до конца следующей недели, и продолжаться по крайней мере в течение трех недель.

Германия первой в ЕС закупила новый препарат на основе искусственных антител для лечения коронавирусной инфекции. Страна приобрела 200 тыс. Доз лекарств за € 400 млн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Во Франции готовятся к третьему локдауну». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
января

В результате теракта в аэропорту погибли 37 человек

Японец 28 лет скрывался в подполье

Впервые поступило в продажу пиво в банках

Самое читаемое
&quot;Молодцы&quot;: в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
 4 Просмотров: 14895
Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский
Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский 1 Просмотров: 10440
В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Кем оказались подозреваемые
В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Кем оказались подозреваемые 1 Просмотров: 9162
&quot;Долой царя&quot;: в Москве начались массовые задержания
"Долой царя": в Москве начались массовые задержания
10
 Просмотров: 7137
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
3
 Просмотров: 5742
Мир
В еще одной стране Европы зафиксировали "британский" штамм коронавируса
В еще одной стране Европы зафиксировали "британский" штамм коронавируса Просмотров: 72
Азербайджан передал Армении тела погибших солдат
Азербайджан передал Армении тела погибших солдат Просмотров: 243
В Бразилии разбился самолет из футболистами
В Бразилии разбился самолет из футболистами Просмотров: 1242
В еще одной стране начали вакцинацию от коронавируса
В еще одной стране начали вакцинацию от коронавируса Просмотров: 234
Питался грибами: пропавшего в лесу мужчину нашли на 18-й день поисков
Питался грибами: пропавшего в лесу мужчину нашли на 18-й день поисков 1 Просмотров: 2394
Больше всего комментируют
7
В Киеве неизвестные разогнали акцию в поддержку Навального
4
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
4
Задержали российского агента, которого ранее обменяли на украинских заложников
4
В России задержали более 3 тыс. митингующих
4
Жизнь генерала оценили в $50 тыс.: следователи рассказали о подготовке убийства "правой руки" Баканова
Голосов: 1163
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть