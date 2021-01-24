Во Франции готовятся к третьему локдауну

Объявление нового карантина во Франции связано с быстрыми темпами распространения британского варианта коронавируса. Фото: Reuters

Во Франции может быть объявлен третий жесткий карантин из-за коронавируса.

Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

"Решение находится на грани принятия, обсуждаются только сроки и условия", - сказано в сообщении.

По словам одного из министров, новые ограничения должны вступить в силу до конца следующей недели, и продолжаться по крайней мере в течение трех недель.

Германия первой в ЕС закупила новый препарат на основе искусственных антител для лечения коронавирусной инфекции. Страна приобрела 200 тыс. Доз лекарств за € 400 млн.