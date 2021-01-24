Во Франции готовятся к третьему локдауну

Во Франции может быть объявлен третий жесткий карантин из-за коронавируса.
Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.
"Решение находится на грани принятия, обсуждаются только сроки и условия", - сказано в сообщении.
По словам одного из министров, новые ограничения должны вступить в силу до конца следующей недели, и продолжаться по крайней мере в течение трех недель.
Германия первой в ЕС закупила новый препарат на основе искусственных антител для лечения коронавирусной инфекции. Страна приобрела 200 тыс. Доз лекарств за € 400 млн.
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