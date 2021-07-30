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пятница, 30 июля 2021 13:43

Внутри новорожденной рос плод

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Внутри новорожденной рос плод
Врачи сделали рентгеновский снимок близнеца внутри новорожденной / Медицинский центр Ассута

Команда врачей в Израиле была сбита с толку после обнаружения в теле новорожденной девочки ее же близнеца.

Это чрезвычайно редкое явление наблюдается примерно раз на 500 тыс. рождений. Об этом пишет Daily Star.

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Девочка родилась в начале месяца в медицинском центре Ассута в городе Ашдоде. Врачи обследовали мать на УЗИ на поздних сроках беременности. Определили, что живот нерожденной малышки увеличился.

Затем, после естественных родов, врачи тщательно обследовали девочку и подтвердили, что внутри новорожденной что-то есть. Провели дополнительные обследования, включая УЗИ и рентген. И обнаружили, что это эмбрион. Бригада врачей провела операцию. Из живота малышки его удалили.

Эмбрион был сформирован лишь частично. Но врачи смогли увидеть некоторые кости и сердце. Операция прошла успешно, ожидается полное выздоровление новорожденной. Девочку и мать, у которой есть еще трое детей, уже отправили домой.

Существует ряд теорий относительно того, как возникают такие случаи. Одна из наиболее популярных объясняет, что беременность начинается двойней, но затем один эмбрион поглощает другой. Плод в зародыше называют паразитическим близнецом. Это когда один близнец перестает развиваться, но физически привязан к другому.

Хотя недоразвитый близнец умирает, он в итоге разделяет кровоснабжение с близнецом и внедряется в его тело. Он может остаться незамеченным при рождении и даже считаться опухолью.

Женщина в Индии родила ребенка с тремя головами. Это шокировало местное сообщество. Ребенка назвали воплощением Бога. Люди совершают паломничества, чтобы увидеть младенца с тех пор, как 12 июля объявили о его рождении.























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