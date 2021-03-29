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понедельник, 29 марта 2021 11:42

ВМС Германии под угрозой кибератаки: Россия предоставила оснащение немецким субмаринам

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ВМС Германии под угрозой кибератаки: Россия предоставила оснащение немецким субмаринам
Немецкие субмарины под угрозой кибератак со стороны России. Фото: warspot

Российская компания Transas оснастила десятки подводных лодок Военно-морских сил Германии навигационным оборудованием и софтом. Это является угрозой для субмарин из-за кибератак, которые идут со стороны РФ.

Подробностями поделилось издание Bild.

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Системы Navi-Sailor 4100 установили на около 100 субмаринах типа U-35 и U-36 еще в 2005 году. Лодки ввели в строй ВМС в 2015 и 2016 годах.

По словам немецких экспертов, шифрование этих ситем не соответствует военному стандарту и удачная кибератака может совсем вывести из строя лодки.

Один из офицеров заявил, что военные обеспокоены тем, что "наши данные может перехватить иностранная разведка".

Австралийский телеканал 9NEWS Australia потерпел кибератаку на фоне подготовки расследования об устранении "врагов" президента РФ Владимира Путина.

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