Вместо вакцины 140 лицам случайно укололи физраствор

Человек получает прививку. Иллюстративное фото / Reuters

Во французском городе Эперне 140 людям вместо американской вакцины против коронавируса Pfizer вкололи обычный физраствор. Никто не пострадал.

Центр вакцинации, где произошла ошибка, понял это только на следующее утро после прививки. Работники немедленно связались со всеми вакцинированными. Сейчас некоторые уже получили дозу настоящей вакцины. Других планируют вакцинировать в среду, 28 апреля. Об этом пишет Цензор.НЕТ.

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Физраствор - искусственно приготовленный раствор из соли и воды, частично близок по составу к плазме крови. Инъекции физраствора безопасны для человека.

Власть еще не назвала причин ошибки, но отмечает, что было расследование, а в центр направили дополнительного медика для усиления мер безопасности.

Во Франции с населением 67 млн ​​человек коронавирусом заболели вообще 5,4 млн человек, и более 102 тыс. умерли. По состоянию на 24 апреля 18,8 млн человек получили вакцину от коронавируса, и 5,2 млн из них завершили вакцинацию.