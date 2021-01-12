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вторник, 12 января 2021 19:37

Вместо "Диснейленда" будет центр вакцинации

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Вместо &quot;Диснейленда&quot; будет центр вакцинации
"Диснейленд" в штате Калифорния / Getty Images

Тематический парк "Диснейленд" в Калифорнии, США, станет местом массовых вакцинаций против Covid-19.

Знаменитое место развлечений станет одним из нескольких крупных центров, которые откроют в США, потому что больницы переполнены больными на коронавирус, и не могут справиться с очередями тех, кто нуждается в вакцинации. Об этом пишет ВВС.

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Самый густонаселенный штат США отстал по уровню вакцинации, выполнив около трети доз вместо запланированных. По данным "Центров по контролю за заболеваниями", Калифорния занимает 42-ое место из 50 штатов по уровню вакцинации на 100 тыс. жителей. В парке развлечений "Диснейленд" сможет ежедневно вакцинироваться до 1 тыс. человек.

Парк развлечений закрыли для посетителей с середины марта. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что аналогичные центры будут открыты уже на этой неделе на стадионе по американскому футболу Dodger в Лос-Анджелесе, в выставочном зале Cal Expo в городе Сакраменто и на бейсбольном стадионе Petco Park в Сан-Диего. Первая волна вакцинации в штате сосредоточена на медиках и постояльцах учреждений по уходу за пожилыми.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США с населением 328 млн человек зарегистрировано 22,6 млн случаев заболевания Covid-19 и более 376 тыс. смертей. В стране уже распространено более 25 млн доз обоих одобренных вакцин против коронавируса, и 9 млн из них введено.

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