Власти закрыли бордели с секс-куклами

Самая дешевая кукла из борделя Ai Ai Le / PHOENIX TELEVISION

Бизнесмен, который создал первый в Китае бордель с секс-куклами, просит власть дать четкие инструкции относительно условий работы заведения.

Ли Бо, 34-года, сообщил, что власти города Шэньчжэнь не объяснила, почему 2 его заведения закрыли. Об этом пишет Newsweek.

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Ли Бо открыл первый в Китае бордель с секс-куклами Ai Ai Le в Шэньчжэне в сентябре 2018-го, когда обнаружил, что существует потребность удовлетворения сексуальных желаний фабричных рабочих этого района, преимущественно мужчин. По данным местных СМИ, в этом районе на 120 тыс. фабричных рабочих-мужчин приходится в 5 раз меньше коллег-женщин. По словам Ли, его бордель с силиконовыми куклами обслуживал около 70 клиентов в день.

Ли много раз обращался к местным властям и юридическим экспертам, прежде чем официально открыть бизнес почти 3 года назад. Хотя проституция в Китае незаконна и карается заключением до 10 лет, Ли уверяли, что его бордель с куклами не является незаконным, а, следовательно, может работать в серой зоне закона, несмотря на характер заведения, бросает вызов китайским нравственным нормам, связанным с сексом.

Цены в борделе Ли были $15- $35 за 60-минутный сеанс. Заведение обслужил тысячи клиентов в 2 публичных домах. Бизнес-модель была настолько успешной, что привлекла в Шэньчжэне более десятка конкурентов, говорит Ли, но бордели Ai Ai Le оставались самыми популярными.

Силиконовые куклы Ли были разных форм и размеров. Их даже нагревали примерно до 40°С для удобства клиентов, которым предлагали на выбор несколько комнат в тускло освещенных номерах, начиная от люксов, оформленных в виде офиса, гостиничного номера, тюремной камеры, больничной палаты и классной комнаты. Предложение за $15 - секс-кукла только для нижней части тела.

Бордели Ai Ai Le закрыли 11 марта. Бизнесмен ожидает официального объяснения. Учитывая правовой статус бизнеса, СМИ в Китае предположили, что за решением стоят соображения гигиены. Однако Ли говорит, что в его борделях поддерживали высокие стандарты гигиены и санитарии. Он добавил, что конфиденциальность клиентов также была в приоритете.