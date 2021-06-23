Власть уничтожила контрабандные автомобили стоимостью $58 млн

Власти Филиппин начали жестокую борьбу с коррупцией и решили уничтожать конфискованные контрабандные машины независимо от класса и стоимости.
Соответствующее видео "казни" машин опубликовали на YouTube филиппинской таможни.
Показательное уничтожение автомобилей состоялось 18 июня в столице страны Манила и в городе Кагаян-де-Оро.
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На кадрах видно, как экскаватор пробивал ковшом дорогие автомобили и раздавливал их.
Руководило одновременной "казнью" контрабандных автомобилей Таможенное бюро Филиппин, Bureau of Customs PH. Всего была уничтожена 21 машина, среди которых были Porsche, Bentley, McLaren. Общая стоимость разбитых автомобилей $58,55 млн.
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