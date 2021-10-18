Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире

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понедельник, 18 октября 2021 16:06

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Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что писали 13-19 октября в мировых средствах массовой информации об Украине и события вокруг нее.

"Украинская власть стреляет себе в ногу", Atlantic Council, США

С рекордным урожаем и высоким мировым ценам на агропродукцию, железную руду и сталь, этот год должен был дать сильный экономический рост Украине. Но так не произошло. МВФ прогнозирует, что мировая экономика вырастет на 5,9% в 2021-м, а экономика Украины лишь на 3,5%, несмотря на падение на 4% в прошлом году. Для отсталой страны с открытым европейским рынком разумная политика дала б рост 7-8%.

К сожалению, украинская власть стреляет себе ногу. Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил "временно" запретить частным компаниям продавать газ по коммерческим рыночным ценам. По сути, это означает восстановление роковой постсоветской практики субсидий на газ, которую завершили в 2015-2016 годах. Он популистски оправдывает идею, как удар по олигархам, которые добывают газ в Украине.

Арахамия в январе и феврале летал в Вену на частном самолете Фирташа

Но кто будет реальным бенефициаром? Больше всего выигрывает ведущий газовый трейдер Дмитрий Фирташ, который знает, как зарабатывать на газовых схемах. Арахамия в январе и феврале летал в Вену на частном самолете Фирташа. Жертвой этой политики станет общество. В течение десятилетий наблюдатели говорили, что Украина с ее огромными запасами газа должна стать самодостаточной. Благодаря закрытию неэффективных заводов, шагов по энергосбережению и высоких цен на "голубое топливо", потребление газа упало с 130 млрд кубов в 1989 году до нынешних 30 млрд кубов в год. Однако добыча оставалась на уровне 20 млрд кубов в год в течение последних 30 лет.

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Основными причинами являются сложное государственное регулирование, которое вредит развитию украинской добычи, и неэффективность "Нафтогаза". В этом году ситуация стала драматичной, потому что добыча газа компанией резко упала из-за политически спровоцированного хаоса в ее руководстве.

В марте 2020 года цены на газ в Европе были $130 за тысячу кубов. В последнее время достигли $2000 и колеблются в пределах $1200. К счастью, в Украине есть более 18 млрд кубов запасов, которых должно хватить на зиму.

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Путин дал понять, что Украине не следует ожидать благосклонности от России: "В этом году рост поставок газа через украинскую газотранспортную систему сверх контрактных обязательств по транзиту составит 10%. Мы не можем увеличивать. Это опасно, потому транзитную систему Украины не ремонтировали десятилетиями. Она может лопнуть, если увеличить давление, и Европа полностью потеряет этот маршрут".

Слова президента РФ - неправда. 2019-го Россия прогнала транзитом через Украину 84 млрд кубов. В прошлом году - 65 млрд, а в этом, пожалуй, 40 млрд. Москва может транспортировать 90 млрд кубов через Украину, как это делала раньше, но Путин хочет монополизировать транспортировку российского газа по трубопроводам, которые принадлежат России. Он хочет, чтобы ЕС как можно скорее сертифицировал "Северный поток-2".

Нынешний дефицит газа в Европе можно объяснить тем, что Россия сократила транзит через Украину на 44 миллиардов кубов

В прошлом году Россия продала в Евросоюз 130 млрд кубов. Нынешний дефицит газа в Европе можно объяснить тем, что Россия сократила транзит через Украину в 2019-2021 годах на 44 млрд кубов. Это серьезная угроза энергетической безопасности Европы и Украины.

В этой ситуации правительство Украины пытается ограничить частную добычу и инвестиции в газовую сферу, вводя ценовые ограничения. Это вредит экономике Украины и подрывает национальную безопасность.

"Немецкая сеть Lidl идет в Украину - планирует подвинуть местную АТБ", Wirtualna Polska, Польша

Немецкая сеть супермаркетов Lidl присутствует в 30 странах мира. Теперь она решила выйти на украинский рынок. Руководство сети убедили высокие двузначные темпы роста местного рынка. Так же Lidl появилась в Польше 2002 году. Сейчас сеть насчитывает около 760 магазинов и является одним из крупнейших игроков на розничном рынке. Lidl хотела бы повторить этот успех в Украине. Адама Мищишин, который руководил польским филиалом, выбрали главой Lidl в Украине.

Экспансия будет непростой

Однако украинская экспансия будет непростой. Сети придется побороться за место под солнцем с аналогичным местной сетью ATБ.

Автор: Unsplash
  Сеть Lidl попытается завоевать украинский рынок
Сеть Lidl попытается завоевать украинский рынок

Lidl постоянно пытается выйти на новые рынки. В октябре компания дебютировала в Латвии, где открыла 15 супермаркетов. Также сеть действует в Швеции, Австрии, Чехии, Испании, США, Франции и Великобритании. Однако больше всего точек у нее в родной Германии - около 3,2 тыс., где работает более 90 тыс. человек.

"В России сорвали показ фильма о Голодоморе", Reuters, Великобритания

Около 20 человек ворвались в московский офис правозащитной организации "Мемориал" 14 октября. Прервали публичный показ фильма режиссера Агнешки Холланд "Мистер Джонс" о голоде 1930-х в советской Украине. Заняли пространство между экраном и аудиторией, заставив остановить.

"Просмотр закончено, пожалуйста, разойдитесь", - крикнул один из мужчин зрителям.

"Мемориал" критикует Кремль за нарушения прав человека, российские власти заклеймила его как иностранного агента.

"Бомба с Первой мировой войны вызвала трагедию во время медового месяца в украинских Карпатах", Daily Mail, Великобритания

Сидеть у костра на лесной поляне в украинском горах - идеальное празднования медового месяца с семьей и друзьями. Но мечта превратилась в кровавый ужас из-за бомбы с Первой мировой войны, которая сдетонировала, когда над ней разложили костер. Осколок изуродовал тело 31-летней Лидии Макарчук. Ее брат погиб. Мужчина, 43-летний Норберт Варга, чудом не пострадал.

Автор: PARealLife
  Лидия Макарчук получила осколочные ранения, которые изуродовали ее тело
Лидия Макарчук получила осколочные ранения, которые изуродовали ее тело

У того злосчастного огня было 12 человек. Бомба взорвалась, когда все сидели при костре, рассказывали истории и пили чай.

У огня было 12 человек. Бомба взорвалась, когда все рассказывали истории и пили чай

Макарчук - бухгалтер из Украины. Ее муж - радист и фотограф. Пара живет в английском Бракнелле. Лидия именно рассказывала близким, как они сошлись. А Норберт пошел к палатке около 21:00, чтобы взять камеру - в этот момент произошел взрыв.

"Почувствовала, будто кто-то взял камень и бросил в лицо. Особенно болей нос", - вспоминает Макарчук.

Женщина получила осколочные ранения левого глаза и лица. Ее руки изувечены, ноги тоже. Часть мышц потеряна. Также ослепла на один глаз. Ее 29-летний брат Мирослав умер. Еще один человек из компании тоже. Остальные получили серьезные травмы.

Считается, бомба лежала в земле со времени Брусиловского наступления русских войск против Австро-Венгрии в 1916 году.


В прошлом "Обзоре прессы" Gazeta.ua писала о чествовании жертв трагедии Бабьего Яра, о договоренности построить в Украине завод по изготовлению турецких беспилотников и рекомендации полякам ехать отдыхать в Украине.

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Сейчас вы читаете новость «Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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