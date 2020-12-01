Власть России подозревает Навального в экстремизме

Алексея Навального власти России подозревают в экстремизме. Фото: Reuters

Высказывания российского оппозиционера Алексея Навального правоохранители РФ проверяют на наличие экстремизма.

Подробностями поделилось издание "ТАСС".

Московские следователи проводят проверку после высказываний Навального на радиостанции "Эхо Москвы" о свержении конституционного строя в России.

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По словам источника, следствие считает, что утром 27 апреля Навальный, участвуя в прямом эфире программы "Разворот" на радиостанции "Эхо Москвы" призвал к насильственному изменению конституционного строя в РФ.

Оппозиционер обратился к президенту РФ Владимиру Путину через Instagram.

"Мне плевать на ваших следователей и судей, которых вы давно превратили в бессовестных холуев, стоящих на страже ваших сундуков с деньгами", - написал он.

По словам главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, Навального решили "напугать, чтобы он не вернулся в Россию". Мужчина также сообщил, что в радиостанцию по проверке оппозиционера никто не обращался.

Недавно стало известно, что в России распространяют фейковые новости об оппозиционере Алексее Навальном и его жене Юлие, ссылаясь на вымышленное немецкое издание.