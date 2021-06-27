Владельцы отелей не поделили лежаки и устроили стрельбу: есть погибшие и раненые

В ночь на 27 июня в приморском поселке Велипоя в Албании произошла перестрелка, в результате которой четыре человека погибли, двое получили ранения, сообщает Европейская правда.



Причиной перестрелки стал конфликт между двумя семьями, владельцами двух отелей, из-за границ участков пляжа, где они устанавливали шезлонги для своих туристов.



Среди двух убитых - два родных брата. Одному убитому было всего 20 лет, одному из раненых - 17.



Полиция изъяла огнестрельное оружие, которое, как предполагается, использовалось во время конфликта.

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